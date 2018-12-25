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#العفو_العام يتصدر تويتر الأردن.. ومغردون: سيجني مكاسب اقتصادية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:13 ص
صدى البلد
شيرين عادل
دشن مغردو موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في الأردن، هاشتاج #العفو_العام بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون العفو العام لعام 2018، والمتضمن ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي.

وتباينت تعليقات النشطاء ما بين الرفض وكثرة التساؤلات حوله، لتتضمن "العفو يشمل كل شي بس لمن قراة لا يشمل لا يشمل لا يشمل نصدمه انا مش فاهم ليش سموه العفو العام".

وأبدى آخرون ارتياحهم إزاء إقراره، "أتوقع أن قرار #العفو_العام سيعود بمكاسب اقتصادية على البلاد سيدفع السجناء رسوم خروج وبعد شهر دخول، إلى جانب توفير استهلاك الكهرباء والماء في المهاجع.. حصّة جديده اضيفت لاستهلاك العائلة اليومي.. الله يفرجها عن كل مظلوم".

كما طالب المغردون من وزير العدل الأردني: الأفضل من مجلس الوزراء أن يقر قانون العفو العام بكتابة المواد التي يستثنى منها العفو؛ لأن الشعب الآن حاير بين المواد التي يشملها العفو أو لا.

يذكر أن مجلس الوزراء الأردني، قد أقر في جلسة أمس الإثنين مشروع قانون العفو العام لعام 2018، الهادف لترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

القانون يهدف أيضا إلى التخفيف من التحديات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع، وتحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعيّة الناجمة عن العقوبات السالبة للحريّة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة.

مشروع القانون استثنى الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع، مثل الجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.
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