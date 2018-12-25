تايوان واليابان تجريان محادثات تعاون بحري في طوكيو

يعقد مسؤولون يابانيون وتايوانيون جولة ثالثة من المحادثات بعد غد الخميس في العاصمة طوكيو لمناقشة التعاون البحري والصيد بالقرب من جزيرة أوكينوتوريشيما، التي تعتبرها اليابان إقليمها الجنوبي.



ونقلت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة على المحادثات قولها " إن تايوان تأمل في صياغة اتفاقية تعاون للمساعدة في الحد من الصيد غير القانوني للصيادين التايوانيين".



وأشارت المصادر إلي أن المحادثات ستتناول عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون البحري وحماية البيئة والبحث العلمي والإنقاذ في حالات الطوارئ ، وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات بين الجانبين قد عقدت خلال شهر ديسمبر العام الماضي في تايبيه.



