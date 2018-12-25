تنشيط السياحة بأسيوط تنظم ندوة لرفع الوعي السياحي لدي الشباب

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على ضرورة الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم واستغلال الطاقات الكامنة بداخلهم الاستغلال الأمثل وزيادة الوعي الثقافي والمعرفي لديهم لأنهم يرسمون بعقولهم مستقبل أوطانهم موضحًا أن الأوطان لا تستطيع إحراز أي تقدم وارتقاء دون الإستناد على سواعد أبنائها من الشباب.



كانت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي نظمت ندوتين الأولى بمركز شباب حي السلام بمنفلوط، والثانية باستاد أسيوط الرياضى بالأربعين بحضور طارق حسين مدير عام إدارة الشباب؛ تم خلالهما إلقاء الضوء على معالم الجذب السياحي بالمحافظة وتعريف الشباب بأهمية السياحة ودورها في تعزيز العلاقات الخارجية وإثراء العقول نتيجة تبادل الثقافات والحضارات وعلاقتها بالدخل القومي وامتلاك مصر لمقومات سياحية يمكن أن تجعلها من أولي البلدان سياحيًا علي مستوي العالم.



وأوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة أنه تم تنظيم مسابقات وتوزيع هدايا تذكارية على الشباب عبارة عن كتيبات سياحية تحوي تاريخ محافظة أسيوط وما تتمتع به من آثار ترجع لمختلف العصور وأسطوانات مدمجة بها فيلم عن معالم أسيوط السياحية، لافتًا إلى سعادة الشباب البالغة بحضور هذه الندوات ورغبتهم في تكرارها.