الإمارات توفر فرصة عمل لـ 3200 يمني

وفرت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" فرص عمل جديدة لـ 3200 مواطن يمني من أبناء الساحل الغربي في 23 شركة مقاولات تنفذ مئات المشاريع الخدمية والتنموية على امتداد قرى ومدن ومناطق الساحل الغربي.وأعلنت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الإمارات عبر "تويتر" تفاصيل توفير الإمارات فرص عمل لعدد 3200 يمني، والتي تأتي في إطار فرص العمل التي وفرتها الهيئة لأبناء الساحل الغربي عبر تنفيذ مشاريع عديدة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء ومراسي الصيد والإنزال السمكي فضلا عن المشاريع الإغاثية والإنسانية.ووفرت المشاريع الإنسانية والخدمية والتنموية التي نفذتها الهيئة في الساحل الغربي الإحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية للمواطنين وساهمت في تخفيف نسبة البطالة في قرى ومدن ومناطق الساحل ورفعت المعاناة عن كاهل الأسر اليمنية وحسنت مستوى معيشتها وظروفها الإنسانية.