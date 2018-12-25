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تعليم

جامعتا جنوب الوادي والزقازيق تنظمان قافلة طبية لمنطقة حلايب وشلاتين

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
يوسف رجب
نظمت جامعتى جنوب الوادى والزقازيق برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة والزقازيق، قافلة طبية مشتركة لمنطقة حلايب وشلاتين بمدينة الشلاتين، فى إطار القوافل الطبية المستمرة لتقديم الخدمة الطبية لأهالي المنطقة فى جميع التخصصات.

وأشاد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، بالاستقبال الطيب من أهالي منطقة شلاتين للقافلة الطبية للجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على تسخير كل جهود الجامعة لمساعدتهم وتقديم الرعاية الاجتماعية والطبية لأهالي المنطقة، لافتًا إلى أن القافلة ناظرت 35 حالة أسنان بواسطة الفريق الطبي لكلية طب الفم والاسنان بجامعة جنوب الوادي بالإضافة الى برنامج التوعية الصحية.

وأشار الدكتور يوسف الغرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، إلى أن أعمال هذه القافلة في هذه المنطقة العزيزة من أرض مصر سوف تستمر حتى 30 ديسمبر الجاري وتشمل أيضا توزيع إعاشة على أهالينا في هذه المنطقه، بالإضافة إلى زيارة بعض المدارس في هذه المنطقة.
جامعتا جنوب الوادي والزقازيق تنظمان قافلة طبية لمنطقة حلايب وشلاتين
جامعتا جنوب الوادي والزقازيق تنظمان قافلة طبية لمنطقة حلايب وشلاتين
جامعتا جنوب الوادي والزقازيق تنظمان قافلة طبية لمنطقة حلايب وشلاتين
جامعتا جنوب الوادي والزقازيق تنظمان قافلة طبية لمنطقة حلايب وشلاتين

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