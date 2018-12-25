محافظ الدقهلية في كنيسة يسوع الملك بالمنصورة: بالمحبة نحيا وتستمر الحياة

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم، بزيارة كنيسة يسوع الملك بالمنصورة يرافقه اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية واللواء حسام عبد الواحد مدير الأمن الوطني، ومدير المخابرات العامة بالدقهلية واللواء محمد الشرباش مدير المباحث واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد والعقيد أحمد صلاح المستشار العسكري للمحافظة وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات ورؤساء الأحياء والمدن.





وقدم المحافظ ومرافقوه التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وفي كلمته أكد الأنبا داود أننا في عيد لأننا نحتفل بميلاد المسيح الذي جاء برسالة المحبة من السماء، وأكد على ترحيبه في كنيسة يسوع الملك بوجود هذا الجمع الطيب المبارك، وقال إننا في رباط إلى يوم تقوم الساعة.





وأكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن هذا اليوم في هذا العام يوما مختلفا عن بقية الأعوام السابقة لوجود الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية معنا لأول مرة وقدم الشيخ طه زيادة التهنئة لجميع أبناء الكنيسة الكاثوليكية.



