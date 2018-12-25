ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية في كنيسة يسوع الملك بالمنصورة: بالمحبة نحيا وتستمر الحياة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:45 ص
محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في كنيسة يسوع الملك بالمنصورة
همت الحسينى
قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم، بزيارة كنيسة يسوع الملك بالمنصورة يرافقه اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية واللواء حسام عبد الواحد مدير الأمن الوطني، ومدير المخابرات العامة بالدقهلية واللواء محمد الشرباش مدير المباحث واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد والعقيد أحمد صلاح المستشار العسكري للمحافظة وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات ورؤساء الأحياء والمدن.

وقدم المحافظ ومرافقوه التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وفي كلمته أكد الأنبا داود أننا في عيد لأننا نحتفل بميلاد المسيح الذي جاء برسالة المحبة من السماء، وأكد على ترحيبه في كنيسة يسوع الملك بوجود هذا الجمع الطيب المبارك، وقال إننا في رباط إلى يوم تقوم الساعة.

وأكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن هذا اليوم في هذا العام يوما مختلفا عن بقية الأعوام السابقة لوجود الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية معنا لأول مرة وقدم الشيخ طه زيادة التهنئة لجميع أبناء الكنيسة الكاثوليكية.

ووجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، التهنئة للحاضرين ولشعب الكنيسة، وقال إننا بالمحبة نجتمع على المحبة نستمر، وقدم شاروبيم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر على توحيد الشعب المصري كله كما قدم محافظ الدقهلية الشكر للقيادات الأمنية التي تعمل على بث روح الأمن والطمأنينة بين المواطنين.
محافظ الدقهلية في كنيسة يسوع الملك بالمنصورة: بالمحبة نحيا وتستمر الحياة
محافظ الدقهلية في كنيسة يسوع الملك بالمنصورة: بالمحبة نحيا وتستمر الحياة
محافظ الدقهلية في كنيسة يسوع الملك بالمنصورة: بالمحبة نحيا وتستمر الحياة
محافظ الدقهلية في كنيسة يسوع الملك بالمنصورة: بالمحبة نحيا وتستمر الحياة
محافظ الدقهلية في كنيسة يسوع الملك بالمنصورة: بالمحبة نحيا وتستمر الحياة

ترشيحاتنا

وفاة حاكمة ولاية مكسيكية وزوجها في تحطم طائرة

علي الدين هلال: التصريحات الصادمة كانت سلاح السادات ليتفاعل الناس معه

الجبلاية توضح أزمة مباراة النجوم وطلائع الجيش ..فيديو

درة: أشجع الترجي التونسي لأن جدي كان رئيسا للنادي ..فيديو

ترامب يفسد فرحة طفل بعيد الميلاد.. فيديو

حبس المتهم الرابع في اقتحام مسكن ضابط المقطم عقب تسليم نفسه للنيابة

مؤشر الفتوى: تحريم الاحتفال بالكريسماس أبرز دعاوى الإخوان والسلفيين وداعش

شاهد.. لحظة مقتل حاكمة ولاية مكسيكية في تحطم طائرة هليكوبتر

علي جمعة يكشف عن 5 أعمال تنقلك من دائرة غضب الله إلى رضاه ورحمته

اليوم.. مواجهة قوية لسلة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط

ربع مليون مشاهدة لأغنية كوبرا لـ بشرى الموجهة لـ محمد رمضان.. فيديو

الإفتاء تنصح من أصابه الكرب بسبب ارتكابه للذنوب بـ3 أعمال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير إسبانيا سبل تعزيز التعاون المشترك.. صور

متحف النسيج المصري.. حكاية مكان جمع بين 3 وظائف وضم مقتنيات نادرة (نوستالجيا)

هيفاء وهبي بإطلالات مثيرة بآخر حفلاتها.. صور

أنيقة من يومها.. 10 صور تكشف شياكة رجاء الجداوي في عز شبابها

رئيس أكبر وحدة محلية بالمنوفية نموذج لإرادة التحدى والعطاء بلا حدود

فيديو

بث مباشر.. قداس عيد الميلاد بكنيسة القديس نيقولاس
والي: لا بد من العمل على قضية ذوي الإعاقة بشكل يومي
سفير طاجيكستان: برج سكني في دوشنبه بمشاركة مستثمرين مصريين.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
غادة والي تعلن طباعة اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة بطريقة برايل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟