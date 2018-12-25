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ديني

علي جمعة: الذكر ليس تسبيحا وتهليلا فقط ..واستعمال اليد اليسرى جائز

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:23 ص
صدى البلد
عبدالرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الإمام النووي رحمه الله كشف عن وسيلة اخرى للذكر غير التسبيح والتهليل فقال: "اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى".

وأضاف "جمعة" في تدوينة له عبر صفحته الرسمية قائلًا: إن المداومة على الطاعة يختلف مذاقه من طاعة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن المداومة على الذكر تختلف لذته عن لذة المداومة على الصلاة أو الصيام أو قراءة القرآن .

وأكد إن جماهير العلماء أجمعوا على أن من يُسبح عقب الصلاة على اليد اليُسرى لا يأثم، الوارد في سُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، أي باليد اليمنى.


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