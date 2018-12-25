غريس قبيلي تستعد لصانع النجوم وتشارك صبا ومنذر بطولة الزوبعة والصقر

تستعد النجمة والإعلامية السورية غريس قبيلي لبداية تصوير مسلسلها الجديد صانع النجوم مع مواطنها المخرج محمد عبد العزيز ويشاركها بطولة العمل النجم مكسيم خليل وتنتجه شركة Media Revolution Seven وكتبه بشار عباس، وسيشارك فيه نخبة من نجوم سوريا ولبنان ومصر.



على صعيد أخر تعود غريس هذا العام للمسلسلات البدوية حيث تشارك في بطولة مسلسل الزوبعة والصقر من تأليف محمد أبوسماقة، وبطولة النجوم صبا مبارك ومنذر رياحنة وهو من إنتاج شركة ISEE Media.



وكان آخر أعمالها البدوية هو مسلسل "شوق" ، وكانت غريس قد شاركت في مسلسل أبناء القلعة والذي حاز على وسام التميز من ملك الأردن هذا العام.