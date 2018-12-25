نورهان البطريق تكتب: قادرون باختلاف‎

انطلقت اليوم احتفالية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي "، وقد شهد الحفل تكريم عدد من المتفوقين في الألعاب الرياضية من أصحاب القدرات الفائقة ،وقد أكد سيادته علي ضرورة المساواة في تسليم الجوائز المالية والرياضية،كما أنه وجه الحكومة بضرورة عقد مجموعة من الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وشدد علي ضرورة دمجهم والاستفادة من إنجازاتهم في مختلف مناحي الحياة ، وأوضح أنه من دواعي سروره أن يكون أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة قد استطاعوا أن يحققوا نجاحات ، وأن يحصدوا الميداليات، و أن يحققوا مراكز أولي في الأنشطة الرياضية ،متغلبين بذلك علي صعابهم، و قادرين علي رافع علم بلادهم "مصر" بمختلف بلدان العالم.





وتستمر حملة "قادرون باختلاف "في جني ثمارها، حيث أقام الأبطال عددا من العروض الفنية ،وتغني بعضهم بأغانى تخص أعياد الكريسماس ،وقدم البعض الآخر أناشيد دينية وترانيم ،استقبلها الحضور بتفاعل كبير وتصفيق حاد ،مما انعكس علي الأطفال بتعزيز ثقتهم بأنفسهم بالإضافة إلي السعادة العارمة التى انتابتهم حينما أشاد الرئيس بدورهم مما دفعه إلي أن يصعد الدرج ليسلم عليهم، مشيدا بمجهودهم، ومحتضنا إياهم حوله أثناء إلقاء كلمته في مشهد ينم علي الحميمية ويغلفه الألفة ،لم ينعكس ذلك المشهد علي الحاضرين فحسب ،إنما علي المشاهدين الذين يجلسون خلف التلفاز ايضا .





كان "للقوة الناعمة "دور عظيم داخل الاحتفالية ،حيث احتفل النجم "أحمد فلوكس " و النجمة" هنا شيحة بزفافهما في الاحتفالية علي اعتبار أنهما أحدث عروسين بالوسط الفني، حيث ارتدي "أحمد " البدلة السوداء " مصطحبا مجموعة من أبطال الباليه من الشباب، ومن ناحية "هنا" فقد ارتدت فستانا ابيضا ،وقامت بدورها باصطحاب الفتيات من أبطال البالية كذلك. ولانستطع أن ننسي إطلالة الفنانة القديرة "رجاء الجداوي "أثناء الاحتفالية ،و قد قام الرئيس بمدحها علي أثرها ،مما جعلها تجهش بالبكاء تأثرا بكلمته.





عاشت نجاحات أصحاب القدرات الفائقة في ظلام لسنوات طويلة ،ولم يلتفت أحد إلي إنجازاتهم منذ زمن بعيد ،لم يأت عليهم عاما احتفلوا فيه ببطولاتهم الرياضية، مما أدي إلي انكسارهم لأعوام مديدة ، فقدكانوا يسافرون، فيتسابقون ليفوزون ثم يعودون إلي بيتهم دون أن يسمع عنهم أحد، يكسوا وجوههم الحزن كلما حاولوا الاختلاط بالعالم الخارجي ،فيكتشوا أنه لا وجود لهم بينهم ، فلا يتعامل معهم احد ، فيقرروا الانعزال في جزيرة نائية عندما يشعرون بتلك الحالة الموحشة من الرفض، فلم يجدوا إلا الانعزال سبيلا ،والوحدة طريقا، ليتجنبوا نظرات الشفقة ومصمصة الشفايف.





ظل الليل الحالك والظلام الدامس تعتلي السنوات الأخيرة لحياة ذوي الاحتياجات الخاصة حتى أعلن الرئيس، أن عام" 2018" عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت تلك الكلمة بمثابة النور الذي تسرب إليهم فجأة- ودون موعد مسبق- ليضيء كهوفهم المظلمة، فدق الأمل أبوابهم ،وشعروا اليوم بأن هناك من يقدرهم ليس هم فقط، بل أهاليهم أيضا الذين شاركوهم مشوارهم الحافل بالبطولات والنجاحات ،لاشك أنهم واجهوا أيضا حواجز كانوا عليهم أن يتخطوها حتى يتمكن لأبناءهم من تخطيها كذلك، يبقي دائما العبء الأكبر عليهم ، فما إن استطاعوا تذليل الصعاب حتى قطعوا بذلك شوطا كبيرا في رحلة ذويهم من أولي العزم وأصحاب الإرادة الصلبة.





نعي جيدا أن المشوار مازال طويلا، وأن أحلام المعاق مازالت حبيسة صندوقه، وأن هناك آلاف الاحتياجات التي يهدف إلي تحقيقها ،ولكن هذا لايعني أن نتجاهل ما حدث اليوم ، أو نتغاضي ما حدث علي مدار هذا العام، وعلينا أن نعترف أنه ناقوس أمل وطاقة نور لم تكن موجودة علي مدار السنوات السابقة ،علينا أن نتفاءل بأن هذا العام استطاع أن يضع حجر الأساس لبدء تغيير نظرة المجتمع إلي المعاق، ولنعتبرها النواة التى سننطلق من عندها تنفيذًا لمبدأ الدمج ، والبذرة التى ستسقي بمزيد من الدعم والاهتمام تحقيقا لمبدأ الانخراط في المجتمع، فلن يتنازل أصحاب القدرات الفائقة عن المساواة في الحقوق والواجبات فيما بينهم وبين الأصحاء، فمهما تطلب الأمر من سنوات طويلة من المناشدات والحملات، فلم ولن نيأس أبدا.