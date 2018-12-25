سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-12-2018

استقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، وسجل عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 630 جنيها للجرام.



وسجل عيار 18 نحو 540 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 720 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5040 جنيها.



وكانت قد قفزت أسعار أمس الاثنين مستقرة عند أعلى مستوى في 6 أشهر، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.