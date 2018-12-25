هنا شيحة تتصدر جوجل بعد ظهورها بفستان زفاف أمام السيسي

تصدرت الفنانة هنا شيحة محركات البحث خلال الساعات الماضية عقب ظهورها مساء أمس بفستان الزفاف بصحبة زوجها أحمد فلوكس.



ظهور هنا وأحمد جاء خلال مشاركتهما باحتفالية "حب الوطن نعمة" لذوي الإعاقة، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والقيادات.



قدمت "هنا شيحة" مؤخرا فيلم "الديزل" أمام محمد رمضان وياسمين صبري، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ومن إخراج كريم السبكي.



وتدور أحداثه فى إطار شعبي، حيث يجسد محمد رمضان دور دوبلير من منطقة شعبية يلتقى ياسمين صبري التى تتطلع لأن تكون ممثلة مشهورة ويحدث العديد من الأحداث بينهما.



