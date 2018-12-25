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فن

هاني سرحان: أيدت عرض مسلسل الأب الروحي في الموسم الشتوي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:53 م
صدى البلد
شيري نبيل
قال المؤلف هاني سرحان في تصريح لـ "صدى البلد" إنه لم يعترض على فكرة عرض مسلسل "الأب الروحي" الجزء الثاني، خارج الموسم الرمضاني خاصة أنه حقق نسبة مشاهدة عالية.

وأضاف: أنا لست ضد فكرة عرض المسلسلات خارج الموسم الرمضاني خاصة بعد نجاح هذه الفكرة، فالمسلسل أخذ حقه في المشاهد لسببين الأول أنه في رمضان هناك أكثر من 30 عملا دراميا يعرض، بالإضافة إلى أن شهر رمضان الوقت يكون ضيقا في الصلاة والعبادة فالمشاهد ليس لدي وقت كاف للمتابعة، فالموسم الشتوي لعرض الأعمال الدرامية كان سببا في نجاح أكثر من عمل درامي مؤخرا.

مسلسل "الأب الروحي" الجزء الثاني، تدور أحداث المسلسل عن عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار، الذي يجسد دورة الفنان محمود حميدة، وله عدد كبير من الأبناء منهم من يعيش معه في المنزل عدا اثنين واحد منهم يعيش في ملجأ والآخر شخص عدواني، ويسرد المسلسل علاقة هذا الأب مع عصابات السلاح والمهربين.

يذكر أن الجزء الثانى من مسلسل "الأب الروحي" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، "سوسن بدر، وأحمد عبد العزيز، ودنيا عبد العزيز، ومحمود الجندي ووفاء سالم، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وعمرو صحصاح وآخرون، من تأليف هاني سرحان، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثاني محمد رياض وعبير صبري وسيمون وحسن حسني وهادي الجيار ولطفي لبيب وحنان شوقي، وجمال عبد الناصر، ومحمد التاجي وإيمان أبو طالب وآخرين".

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