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أخبار العالم

أمريكا تفرج عن مسئول تركي اتهمته بالتحايل على العقوبات الإيرانية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
نقلت صحيفة حريت التركية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله اليوم الثلاثاء، إن مسؤولا تنفيذيا من بنك خلق، حكم عليه بالسجن في الولايات المتحدة في قضية مرتبطة بتحايل إيران على العقوبات، ربما يعود إلى تركيا.

ويواجه بنك خلق، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، غرامة أمريكية محتملة فيما يتصل بالقضية لكن تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن زاد التوقعات بتخفيض الغرامة الموقعة على البنك أو إلغائها.

وارتفع سعر سهم البنك بنسبة واحد في المئة ليصل إلى 7.18 ليرة الساعة 0817 بتوقيت جرينتش بينما كان مؤشر أسهم البنوك مرتفعا 0.6 في المئة فقط.

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