ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية تطالب بكتابة قانون الإعاقة كاملاً بطريقة برايل

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
طريقة برايل
طريقة برايل
أسامة علي
أشادت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بقرار وزارة التضامن بشأن كتابة اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الاحتياجات الخاصة بطريقة "برايل" و تسجيل فيديو للائحة بلغة الإشارة، مطالبة بكتابة القانون نفسه بطريقة مبسطة.

وأبدت هجرس خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، سعادتها البالغة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بالامس احتفالية اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن ما زاد سعادتها هو حديث الرئيس السيسي عن ذوى الإعاقة وتحديد مهام الوزارات تجاههم وخوضه في أدق التفاصيل التي تهم ذوى الاحتياجات الخاصة.

كانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن طباعة اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة والتي تم إصدارها رسميا صباح أمس، الاثنين، بطريقة برايل وإصدارها اليوم الأربعاء، لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في معرفة بنود اللائحة، إضافة إلى تسجيل فيديو للائحة بلغة الإشارة لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية في معرفة اللائحة وفهم بنودها.

وقالت "والي" إن اللائحة ستكون متاحة بطريقة برايل وفيديو الإشارة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ترشيحاتنا

شقيق السادات يكشف أهم رسالة للراحل قبل توليه حكم مصر.. فيديو

شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار بركان كراكاتوا سبب تسونامي إندونيسيا

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

من السعودية إلى اليونان.. حكاية أول مهندس مصري مع توسعة الحرمين الشريفين

رئيس النجوم: ما حدث معي طبيعي.. وشكوتي ضد إبراهيم نور الدين موثقة

عزمي مجاهد: نبوءة أنور السادات تحققت في عهد السيسي.. فيديو

السيسي يأمر بنقل محمد أشرف إلى مستشفى متخصص لرعايته

اتفاق جنتلمان سبب إنهاء علاقة صلاح جاهين بزوجته سوسن .. نوستالجيا

كامل الوزير: إصلاح أي عيب بطريق الإسماعيلية - بورسعيد على الفور.. فيديو

الأهلي يكتسح بترول أسيوط بدوري شباب اليد

عروض إنجليزية وإيطالية وعربية لضم تريزيجيه.. واللاعب محلك سر

رضوى الشربيني: شيرين عبد الوهاب سبب طلاقي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

فيديو

جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو
أستاذ علوم سياسية: السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي .. فيديو
شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو
تحذير شديد اللهجة من السادات لإسرائيل قبل توليه حكم مصر.. فيديو
أمنية الزعيم أنور السادات لكل مواطن مصري.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟