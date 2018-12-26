برلمانية تطالب بكتابة قانون الإعاقة كاملاً بطريقة برايل

أشادت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بقرار وزارة التضامن بشأن كتابة اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الاحتياجات الخاصة بطريقة "برايل" و تسجيل فيديو للائحة بلغة الإشارة، مطالبة بكتابة القانون نفسه بطريقة مبسطة.





وأبدت هجرس خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، سعادتها البالغة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بالامس احتفالية اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن ما زاد سعادتها هو حديث الرئيس السيسي عن ذوى الإعاقة وتحديد مهام الوزارات تجاههم وخوضه في أدق التفاصيل التي تهم ذوى الاحتياجات الخاصة.





كانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن طباعة اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة والتي تم إصدارها رسميا صباح أمس، الاثنين، بطريقة برايل وإصدارها اليوم الأربعاء، لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في معرفة بنود اللائحة، إضافة إلى تسجيل فيديو للائحة بلغة الإشارة لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية في معرفة اللائحة وفهم بنودها.



