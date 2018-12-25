حصاد البترول في 2018.. الانتهاء من إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة الإسكندرية

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن عام 2018 شهد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين 92 ، 95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات " أنربك " والذى يعد أحد أهم المشروعات التي نفذتها وزارة البترول في إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير.





وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، حول نتائج أعمال الوزارة في 2018، أن هذا البرنامج يتضمن عددًا من المشروعات الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز؛ فضلًا عن توفير المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة و بما يلائم المعايير العالمية.





وأشارت الوزارة إلى أن الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمشروع شركة الإسكندرية الذي تقدر استثماراته بنحو 219 مليون دولار، تتمثل في إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالى الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنويًا ليصل الإجمالي إلى حوالى 5ر1 مليون طن سنويًا توجه للسوق المحلى إضافة إلى إنتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين.





وأضاف البيان أن عام 2018 شهد أيضا المضي قدمًا في أعمال تنفيذ مشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذى يعد أكبر مشروعات تطوير معامل التكرير المصرية ايذانًا بتشغيله خلال العام المقبل .





وشهد عام 2018 البدء في تنفيذ أكبر مشروع لتكرير البترول في صعيد مصر لإقامة مجمع لإنتاج البنزين والسولار من خلال تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية القيمة وهو أحد مشروعات تطوير معمل تكرير أسيوط باستثمارات 1.9 مليار دولار للمساهمة في توفير المنتجات البترولية لصعيد مصر ، وتم تأسيس شركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( انوبك ) لإدارة المشروع الجديد.



