رئيس البحث العلمي يوصي بسرعة إصدار قانون ينظم استخدامات الخلايا الجذعية

عقُدت ورشة العمل النهائية لدراسة " الخلايا الجذعية والبنوك الحيوية : البعد الأخلاقي " تحت عنوان : "ضوابط وأخلاقيات بحوث الخلايا الجذعية والبنوك الحيوية" والتي نظمها مجلس أخلاقيات البحث العلمي وهو أحد التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وقامت بعرض نتائج البحث للدراسة الدكتورة وفاء السيد عبد العال، رئيس الفريق البحثي للدراسة وذلك بحضور الدكتور فرخندة حسن، مقرر مجلس أخلاقيات البحث العلمي، ونخبة من السادة العلماء والمتخصصين والمهتمين بهذا المجال.



وشرح رئيس الأكاديمية، الخلايا الجذعية وما هي فوائدها المنتظرة وماهي مخاطرها؟، مشيرا إلى أهمية تنظيم أبحاث الخلايا الجذعية وإنشاء العدد المناسب من البنوك الحيوية بمصر مع إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لذلك، وأضاف أنه يجب اعتبار البنوك الحيوية وإدارتها مهمة قومية، حيث يتعين على المتعاملين معها مراعاة سلسلة من القضايا الأخلاقية والقانونية والاجتماعية إضافة إلى أهمية الموافقة المستنيرة، وتقاسم المنافع ، والسرية، والملكية الفكرية، والتسويق لضمان نجاح تلك البنوك علي المستوى القومي.



وأوصي صقر، في نهاية حواره بأهمية سرعة إصدار قانون ينظم استخدامات الخلايا الجذعية وتطبيقاتها فى البحث العلمى والعلاجات المختلفة وإنشاء البنوك الحيوية بمصر حتى يتم تطوير هذين المجالين مع الالتزام بمعايير الجودة ومراعاة البعد الأخلاقى بما يحقق الارتقاء بعلاج المرضى وإجراء البحوث الطبية بمصر، وبدون تنظيم ذلك ستنتشر عيادات ما يسمى العلاج بالخلايا الجذعية بعيدًا عن القانون وهو ما وصفه العالم الياباني الحاصل علي جائزة نوبل في الخلايا الجذعية عام 2012 "بالعلاج الوهمي بالخلايا الجذعية".



وأضاف أن الأكاديمية كبيت خبرة وطني تقوم بدورها في إعداد الدراسات وتسليط الضوء علي القضايا الخلافية، والمستقبلية والأخلاقية في البحث العلمي لمساعدة صانعي القرار في اتخاذ القرارات المناسبة.