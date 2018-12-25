ممدوح الشناوي يتحدث في صدى البلد عن تجربته في فيلم حب ايه.. فيديو

تحدث الإعلامي ممدوح الشناوي عن تجربته في الفيلم القصير "حب اية" الذي يخوض من خلاله تجربة تمثيلية جديدة، بعد مسلسل "نصيبي وقسمتك".



وقال الشناوي خلال تكريمه في "صدى البلد": "شاركت في فيلم حب إيه مع المخرج الرائع رضا عبد الرازق وأكثر ما يميز الفيلم أن لكل واحد منا قصة مختلفة، وما يترتب عن التفكك الأسري والفيلم يقدم معلومات اجتماعية هامة".



وأضاف الشناوي: "الفيلم القصير أصبح له جمهور وسوق في مصر ولاحظنا هذا بعد مشاركة كم كبير من الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي، وأيضا حصول أفلام مصرية قصيرة على جوائز في مهرجانات عالمية".



وتابع: "الناس أصبحت تحب الأفلام القصيرة، وليس من الضروري أن نقدم فيلما مدته ساعتين لكي نناقش موضوعا مهما، ومع تطور السوشيال ميديا وانتشاره سيصبح فيما بعد للفيلم القصير قيمته الفنية".