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حوادث

مصادرة 453 مخالفة إشغالات ومرافق و52 قضية تموينية في حملات بالغربية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:47 م
صور أرشيفية - اشغالات
صور أرشيفية - اشغالات
أحمد على
حررت مديرية أمن الغربية اليوم 453 مخالفة إشغالات ومرافق و52 قضية تموينية فى حملات مكبرة لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوي قري ومراكز المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال ضبط القضايا التموينية ضبط (52) قضية متنوعة.

بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامة حرر (177) محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام و(338) محضر حالة رفع إشغال بالطريق العام و(29) فرشا عشوائيا لبيع الخضر والفاكهة و(2) تندة وسقيفة بدون ترخيص و9 ازالات غرزة ومقهى بدون ترخيص و(25) غرامة فورية و(1) محضر مبانى و(4) عربة يد وكارو خاصة بالباعة الجائلين و(19) إزالة حاجز خرسانى وحديدى مقام بالطريق العام.

بينما فى مجال جهود إدارة الحماية المدنية حرر (6) بلاغات حريق متنوع و(5) مخالفات تنفيذ اشتراطات أمن الحريق و(2) سيارة متروكة.

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

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