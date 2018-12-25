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أخبار العالم

الصين تنتقد دعوة فرنسا لإطلاق سراح مواطنين كنديين

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:10 م
أ ش أ
انتقدت الصين اليوم الثلاثاء دعوة الحكومة الفرنسية لإطلاق سراح المواطنين الكنديين المتخذ بحقهما "تدابير إلزامية"، واصفة ذلك بـ "المنطق الغريب".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن موقف الصين واضح تماما، حيث تم اتخاذ "تدابير إلزامية" بحق كنديين اثنين للاشتباه في قيامهما بأعمال تمثل تهديدا للأمن القومي الصيني، بينما السلطات الكندية احتجزت بشكل غير قانوني المديرة المالية لشركة هواوي "منغ وان تشو"، مشيرة إلى وجود اختلاف كبير بين الأمرين.

وأضافت يينغ "إن منطق الفرنسيين في هذه الحالة غريب، حيث لماذا انتفض الفرنسيون للحديث عن المواطنين الكنديين فقط، والتزموا الصمت حيال المواطنة الصينية؟ هذا يترك انطباعا سيئا لدى الصينيين لشعورهم أن الفرنسيين يهتمون فقط بالكنديين".

وحثت الصين كندا على إطلاق سراح المسؤولة التنفيذية بشركة هواوي "منغ وان تشو"، وحماية حقوقها ومصالحها، والولايات المتحدة على سحب مذكرة توقيفها فورا.

وكانت الصين أعلنت منتصف الشهر الجاري أنها اتخذت ما وصفته بـ "التدابير الإلزامية" بحق مايكل كوفريج كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية و"مايكل سبافور" الذي يدير مؤسسة للتبادل الثقافي في الصين، للاشتباه في قيامهما بأعمال تمثل تهديدا للأمن القومي الصيني.

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