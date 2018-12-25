ناجى عريان: دراسة فردية للحصول على دعم البنك المركزى لتطوير الفنادق

قال ناجى عريان احد مستثمري القطاع الفندقي وعضو مجلس إدارة غرفة الفنادق الأسبق إن قرر البنك المركزي بمد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة عامًا إضافيًا ينتهي ديسمبر 2019 ترجمة حقيقية لقناعة الدولة بضرورة مساندة الفنادق والقطاع السياحى.





أكد عريان لـ"صدى البلد" أن البنوك تدرس حالات الفنادق المتقدمة للحصول على دعم البنك المركزي عبر آليات دقيقة متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتدفع بالهدف الأساسى للمبادرة وهو تطوير الفنادق .





أشار المستثمر إلى أن تعامل البنوك لإعطاء الدعم بشكل منفرد حسب كل حالة على حدة تراعى قدرة الفندق على سداد المديونيات وحجم الأعمال المتوقعة .



