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أخبار البلد

ناجى عريان: دراسة فردية للحصول على دعم البنك المركزى لتطوير الفنادق

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:51 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الاسكندرانى
قال ناجى عريان احد مستثمري القطاع الفندقي وعضو مجلس إدارة غرفة الفنادق الأسبق إن قرر البنك المركزي بمد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة عامًا إضافيًا ينتهي ديسمبر 2019 ترجمة حقيقية لقناعة الدولة بضرورة مساندة الفنادق والقطاع السياحى.

أكد عريان لـ"صدى البلد" أن البنوك تدرس حالات الفنادق المتقدمة للحصول على دعم البنك المركزي عبر آليات دقيقة متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتدفع بالهدف الأساسى للمبادرة وهو تطوير الفنادق .

أشار المستثمر إلى أن تعامل البنوك لإعطاء الدعم بشكل منفرد حسب كل حالة على حدة تراعى قدرة الفندق على سداد المديونيات وحجم الأعمال المتوقعة .

أوضح أن تصريحات وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط حول إنشاء صندوق لدعم وتطوير وترميم الفنادق سيدعم الكثير من الفنادق ويعد دفعة قوية للقطاع.

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