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حوادث

بالأرقام.. الوطنية للانتخابات: إعادة في دوائر العريش وزفتى وإطسا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:43 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
جودت عيد وعمرو خليفة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، نتائج انتخابات التكميلية لدوائر قسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء، والدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة طامية بالفيوم والدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية.

وقررت الهيئة إجراء جولة اعادة في الدوائر الثلاث لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

وتضمنت النتائج الدائرة الأولى ومقرها العريش ، بلغ عدد الناخبين 115383 ناخبا وبلغ عدد الحضور 18525 بنسبة 16,05%.

وبلغت الأصوات الصحيحة 18022 صوتا والأصوات الباطلة 503.

وحصل أمين الدين جودة على 5913 ومحمد السيد سليمان على 5070 صوتا.

وفي الدائرة الثامنة ومقرها شرطة زفتى حصل أحمد فودة نصير على 19374 صوتا وأحمد يحيى الجحش على 17068.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة إطسا بالفيوم حصل محمد عبد التواب على 23886 صوتا وحصل محمود فخر الدين على 14378 صوتًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات اعلنت عن اجراء انتخابات تكميلية في دوائر قسم العريش وزفتى بالغربية واطسا بالفيوم لوفاة النواب الثلاثة الممثلين عنها.
بالأرقام.. الوطنية للانتخابات: إعادة في دوائر العريش وزفتى وإطسا
بالأرقام.. الوطنية للانتخابات: إعادة في دوائر العريش وزفتى وإطسا
بالأرقام.. الوطنية للانتخابات: إعادة في دوائر العريش وزفتى وإطسا
بالأرقام.. الوطنية للانتخابات: إعادة في دوائر العريش وزفتى وإطسا
بالأرقام.. الوطنية للانتخابات: إعادة في دوائر العريش وزفتى وإطسا
بالأرقام.. الوطنية للانتخابات: إعادة في دوائر العريش وزفتى وإطسا

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