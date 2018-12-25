نتنياهو يستعد لحملته الانتخابية المقبلة بهذه الطريقة

بدأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الثلاثاء، بالتحضير لحملته الانتخابية.



وذكرت إذاعة صوت "إسرائيل" باللغة العبرية، أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن تعيين أحد وزراء الليكود رئيسًا للحملة الانتخابية أو شخص مهني.



وبحسب الإذاعة فإن نتنياهو قال لمقربيه إن الانتخابات المقبلة مصيرية ولا يمكن التكهن بنتائجها.