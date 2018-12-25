ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مقر الخارجية الليبية إلى 4 قتلى و12 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري على مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس إلى 4 قتلى و12 جريحا.



وقال مصدر مسؤول من وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، إن: "4 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرون، جراء هجوم انتحاري نفذه انتحاريان على مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، حيث قتل أحدهما بعدما فجر نفسه، وقتل الآخر برصاص قوات الأمن الليبية".



وأشار المصدر إلى أن من بين ضحايا الهجوم /إبراهيم الشايبي/، مدير إدارة العلاقات بالدول الإسلامية في الوزارة، في حين تم العثور على جثمان إحدى العاملات في الوزارة، ولم تعرف هويتها حتى الآن.



يشار إلى أن مقر الوزارة يقع في شارع البحر وسط طرابلس، ويضم مبنيين، الأول ويوجد به مكتب الوزير ومساعديه، وهو الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان، والثاني هو مبنى إداري للهيئات الوزارية.



