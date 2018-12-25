طريقة عمل الشاورما التركي في المنزل

الشاورما التركية أو الدونر هي اكلة تركية شعبية يعود اصلها الى الامبراطورية العثمانية، تتألف من اللحم الاحمر أو قطع الدجاج المتبلة والموضوعة على سيخ حيث يتم شوائها وبعدها تقدم في وجبات أو ساندوتشات وهي متوفرة في معظم المطاعم التركية.



- مكونات تحضير الشاورما التركية :

أربع قطع من صدور الدجاج تحديدًا.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

ليمونة واحدة ومقطعة إلى مجموعة شرائح.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من الهيل المطحون.

ملعقة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة من الفلفل الأبيض.

ملعقة من الملح.

أربع ملاعق من الزيت النباتي.

أربع حبات من مخلل الخيار، مقطع إلى شرائح.

خمس قطع من الخبز العربي.

كمية من دبس الرمان.

صلصة بالثوم

كوب من الزيت النباتي.

زلال بيضتين.

ملعقة من الملح

وأخرى أكبر من الخل الأبيض.

ملعقة من عصير الليمون.

فصان من الثوم المهروس.



طريقة تحضير الصلصة:

نضع الزلال في خلاط كهربائي، بحيث تكون سرعة دورانه متوسطة، ونضيف الزيت تدريجيًا حتى يتشكل خليط متماسك وسميك، ثم نضيف الخل والملح والثوم، وعصير الليمون وكذلك الفلفل، وهكذا تكون الصلصلة جاهزةً.



الشاورما: باتباع الخطوات التالية:

تقطيع الدجاج إلى مجموعة من الشرائح الناعمة، ووضعها في وعاء مناسب، إضافة الثوم المهروس والمخلوط مع الزيت وعصير الليمون، ثمّ الفلفل والهيل والزنجبيل والملح، والتقليب جيدًا، وتغطية الخليط بشرائح من الليمون.



تغطية الوعاء بالقصدير ووضعه في الثلاجة لساعة على الأقل، وإخراجه بعد المدّة المحددة، تسخين القليل من الزيت وإضافة الخليط له حتى يصبح ذهبي اللون، وضع قطعة من الفحم على النار، وتغليفها بورق القصدير، ووضعها في المقلاة و إضافة القليل من الزيت إليها، مع تغطية المقلاة بشكلٍ سريع؛ حتى تصبح الشورما بنكهة الفحم.



إحضار الخبز ووضع كمية من الخلطة داخل كل رغيف، مع القليل من دبس الرمان وشرائح المخلل، ولفه جيدًا وتسخينه وتقطيعه، ووضعها في طبق إلى جانب طبق من الخضار الطازجة؛ ليكون جاهزًا للتناول.