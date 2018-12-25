كهرباء جنوب الدلتا تكرم 82 من الفنيين الجدد لاجتيازهم الدورة التدريبية بالمجالات الفنية

نظمت شركة كهرباء جنوب الدلتا اليوم الثلاثاء، احتفالية كبري لتكريم للفنيين الجدد عقب اجتيازهم دورة الأعداد والتى أقيمت داخل مركز التدريب بديوان عام الشركة وأقيمت الدورة خلال الفترة من ٢٠١٨/١١/١٠ حتى ٢٠١٨/١٢/١٩ لنحو ٨٢ فنى الشركة.



وحرص المهندس محمد عسل رئيس مجلس إلادارة والعضو المنتدب برفقة نواب رئيس الشركة ورؤساء القطاعات علي التواجد ومشاركة العاملين فرحتهم إيمانا منهم بترسيخ مبدأ الولاء والانتماء للعاملين،كما تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الشركة وما حدث من تطوير خلال العام الماضى .



كما تضمن البرنامج التدريبي المجالات الفنية بالشركة “اللوائح والقوانين” ( المالية _ التجارية _ العلاجية_ الجزاءات ) وبرنامج تنمية المهارات .



