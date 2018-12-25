نتنياهو توجه للانتخابات المبكرة.. لهذه الأسباب

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن الأسباب الحقيقة التي دفعت رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش بنيامين نتنياهو للتوجه نحو انتخابات مبكرة في شهر أبريل المقبل.



ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن "نتنياهو كان ينوي إجراء الانتخابات في شهر مايو، لكنه اضطر إلى إعادة التفكير بسبب حلول شهر رمضان في مايو، ولم يرغب بتأجيل الانتخابات إلى شهر يونيو، بسبب خوفه من إمكانية قيام المستشار القانوني بنشر توصية بمحاكمته، الأمر الذي من شأنه أن يعيق فرص إعادة انتخابه".



ووفقا لـ "هآرتس" فقد "اضطر نتنياهو إلى الإسراع وتبكير مواعد الانتخابات إلى أوائل شهر إبريل، على أمل أن يسبق قرار المستشار القانوني".