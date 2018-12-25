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وفد الحركة الوطنية يزور كنيستي الكلدان والبازليك للتهنئة بعيد الميلاد

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:43 م
حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية بالقاهرة
أسامة علي
زار وفد من حزب الحركة الوطنية المصرية، عددا من الكنائس بمحافظة القاهرة لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد وضم الوفد كل من سامية فوزي أمينة التواصل الاجتماعي بالحزب، ونهاد خير الله أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القاهرة، ومنى عبد المنعم عضو هيئة المكتب بأمانة التواصل الاجتماعي.

وشملت زيارة الوفد كنيسة الكلدان الأرثوذكس وكنيسة البازليك، حيث عقد لقاء مع رئيس الطائفة الكلدانية القس بولس لتهنئته بعيد الميلاد والتأكيد على أواصر الصداقة والأخوة التي تجمع شركاء الوطن وجناحي الأمة المصرية "مسلمين وأقباط".

جاء اللقاء في إطار نشاط أمانة التواصل الاجتماعي لخلق قنوات اتصال مع كل فئات المجتمع والانتشار والتواجد في كافة المحافل والمناسبات القومية والوطنية.

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