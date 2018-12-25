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تعليم

وكيل تعليم جنوب سيناء يستقبل فريق أنت أقوى من المخدرات

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:01 م
صدى البلد
ايمن محمد
استقبل محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، الثلاثاء، فريق حملة "أنت أقوى من المخدرات"، في إطار حملة صندوق مكافحة ومعالجة الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وبحسب بيان، حضر بدء فعاليات الحملة الدكتور وليد عبد الظاهر المشرف العام على الحملة بمحافظة جنوب سيناء، وعزيزة عبد الفتاح موجه التربية الاجتماعية بالمديرية وعدد من متطوعي الصندوق بمحافظة جنوب سيناء.

وقال محمد عقل، إن الحملة من أجل توعية أبناء المحافظة ضد خطر المخدرات والإدمان والتدخين، مشيرًا إلى أن التوعية من الجوانب التربوية التي تحرص وزارة التربية والتعليم على غرسها في النشء في إطار من الاهتمام المتكامل بالشخصية المصرية في المنظومة الجديدة صحيا وتربويا ونفسيًا.

ووجه عقل الشكر لكل القائمين على المبادرة والجهود الطبية نحو حماية النشء والشباب من خطر المخدرات والتدخين باعتبار أن الطفل المصري هو الهدف الأول والأخير لاستراتيجية الدولة 2030.

جدير بالذكر أن الحملة تستهدف عدد 55 مدرسة بإدارات أبوزنيمة وأبو رديس والطور وكانت الحملة قد بدأت نشاطها من الفترة 20 ديسمبر وحتى الثلاثاء 25 ديسمبر.
وكيل تعليم جنوب سيناء يستقبل فريق أنت أقوى من المخدرات
وكيل تعليم جنوب سيناء يستقبل فريق أنت أقوى من المخدرات
وكيل تعليم جنوب سيناء يستقبل فريق أنت أقوى من المخدرات
وكيل تعليم جنوب سيناء يستقبل فريق أنت أقوى من المخدرات
وكيل تعليم جنوب سيناء يستقبل فريق أنت أقوى من المخدرات

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