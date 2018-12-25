محافظ القليوبية يكرم وكيل وزارة الشباب السابق على جهوده بالمحافظة

كرم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على جهوده بالمحافظة خلال فترة عمله بها، حيث شهدت المحافظة في عهده افتتاح وتطوير عدد كبير من مراكز الشباب بالمحافظة.



جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى اليوم برئاسة المحافظ وحضور نائب المحافظ والسكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء.



وكان وزير الشباب والرياضة قد أصدر قرار بنقل الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الي مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وتعيين الدكتور محمود الصبروت للقليوبية.

