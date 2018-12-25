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حوادث

ضبط 3 آلاف لتر سولار ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:09 م
لحوم
لحوم
جمالات الدمنهورى
شنت مديرية التموين بالبحيرة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق وضبط تجار السوق السوداء المتلاعبين بالسلع المدعمة وتجار الكسب غير المشروع وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وباشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة.

وأسفرت الحملة التى قادها محمد النحراوي مدير عام إدارة تموين أبو حمص عن ضبط 1000 لتر سولار مدعم بأحد محطات المواد البترولية غير المرخصة قام صاحبها بتجميعها لبيعها في السوق السوداء لتحقيق ارباح غير مشروعة، كما تم ضبط 18 كيلوجراما لحوم بقرى وماعز مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتمكنت الحملة من ضبط 102 سلعة غذائية منتهية الصلاحية من زجاجات المياه الغازية والزبادي، بالإضافة إلى تحرير 3 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الرقابة التجارية برئاسة سمير البلكيمي، فى النوبارية، من ضبط كمية 2000 لتر سولار، و30 شيكارة سماد مدعم تم تجميعها من السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط محطات البنزين وذلك لبيع السولار بأزيد من السعر المحدد.

كما تمكنت الحملة من ضبط 220 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر بأحد المخازن، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ضبط 3 آلاف لتر سولار ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة
ضبط 3 آلاف لتر سولار ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة
ضبط 3 آلاف لتر سولار ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة
ضبط 3 آلاف لتر سولار ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة
ضبط 3 آلاف لتر سولار ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة

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