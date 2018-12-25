الإسكان: تخصيص 5% من مشروع المليون وحدة لذوي الاحتياجات الخاصة

كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن تخصيص نحو 5% من وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة.



ونوهت مي عبد الحميد، في تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، بأن تخصيص هذه النسبة لحالات ذوى الاحتياجات الخاصة جزء أساسي من قانون ترتيب أولويات الحاجزين بالمشروع، الذى يهدف لدعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا بشكل عام.



وذلك إلى جانب وضع تمييز إيجابي للمرأة والمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل، لتمكينهم من الحصول على حقهم الدستوري فى سكن ملائم طبقا للمعايير الدولية، وبلغ إجمالي عدد الإناث المتقدمين بطلب للحصول على وحدات سكنية 164.344 من إجمالي 697.731 مواطنًا، بنسبة 24%، بدءا من 1 /6 /2014، وحتى نوفمبر 2018، وبلغت نسبة الإناث الحاصلين على دعم 19% من إجمالي عدد المستفيدين، ووصلت نسبة الأرامل والمطلقات إلى 4.5%.