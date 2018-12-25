ميدو يوجه رسالة لـ مسؤولي الكرة المصرية بشأن ذوي القدرات الخاصة

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ومدرب الوحدة السعودي الحالي رسالة لـ مسؤولي الكرة المصرية بشأن أبطال مصر من ذوي القدرات الخاصة.



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى أن نلقب الأبطال الحقيقيين في هذه الحياة بذوي القدرات الخاصة بدلا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأتمنى بأن نضيف على تكريم المتفوقين منهم توفير أماكن خاصة لهم في الطرق العامة والمواصلات العامة وفي جميع الملاعب".



وأضاف: "نفعل النسبة المحددة لهم لفرص العمل في الشركات".



