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أخبار العالم

العراق: مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة بنينوى

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
أ ش أ
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة وسط قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى بالعراق.

وقال مصدر أمني في محافظة نينوى ، وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم /الثلاثاء/ ، "إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مقهى شعبي في سوق تلعفر وسط القضاء الواقع غربي محافظة نينوى مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين"..مضيفا : "أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وانتشرت بشكل مكثف فيما تم نقل جثتي القتيلين إلى دائرة الطب الشرعي ونقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".

يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة حررت محافظة نينوى من سيطرة تنظيم /داعش/ الإرهابي أواخر شهر أغسطس 2017.

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