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حوادث

وزير الداخلية يحيل أمين شرطة للاحتياط لإدخاله مخدرات لـ مسجون

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:49 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمد صبرى
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إحالة أمين شرطة للاحتياط بعد اتهامه بتقاضى رشوة من زوجة مسجون بقسم السلام ثان نظير إدخال مواد مخدرة له داخل محبسه وبعرض أمين الشرطة على النيابة العامة قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق .

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان بقيام زوجة أحد المحبوسين بالقسم بالتردد على القسم لزيارة زوجها المسجون فى قضية مخدرات بالاتفاق مع أمين شرطة على دخول المخدرات لزوجها مقابل مبلغ مالى .

وبالتأكد من المعلومات تم تفتيش المتهمة فى إحدى الزيارات وعثر بحوزتها على 1000 قرص مخدر تامول وترامادول، واعترفت بحيازة المضبوطات بقصد دخولها بمعرفة أمين الشرطة.

وبإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة أمر بسرعة القبض على أمين الشرطة، واعترف بقيامه بإدخال المخدرات للمسجون مقابل مبلغ مالي 600 جنيه.

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