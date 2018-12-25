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ثقافة

وزيرة الثقافة تؤكد ضرورة إنتاج عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:21 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ضرورة إنتاج عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح والذي يبلغ عددها 20 عرضا، والاستعداد الختامي لفرق الأقاليم الذي يصل إلى حوالي 25 عرضا في شهر أبريل المقبل.

وتتابعت وزيرة الثقافة باهتمام آخر تطورات مشروع ابدأ حلمك، وشددت على سرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية له خلال شهر يناير بعد أن يخضع شباب المبدعين للاختبارات في ثلاثة محافظات هي الفيوم، الشرقية وأسيوط، موجها بضرورة متابعة وإعداد دراسة وتقرير مفصل عن النتائج الفعلية ومدى الاستفادة من المرحلة الأولى والثانية لمشروع "الدمج الثقافي" الذي تنفذه الهيئة والذي يقوم على استضافة أطفال من المناطق الحدودية ودمجهم مع أطفال القاهرة والمحافظات تفعيلا لمبدأ المواطنة وبناء الإنسان وتحقيقا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية.

وطرح الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشروع بعث وأحياء الذاكرة المصرية للطفل الذي تنفذه الهيئة وينطلق من محافظة المنيا في مطلع العام المقبل.

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