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حوادث

3 مديريات أمن تستضيف طلاب المدارس بالجهات الشرطية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:56 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفى الرماح
استضافت مديريات أمن الأقصر، والفيوم، والإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عددًا من طلاب المدارس بالجهات الشرطية، وتنظيم زيارات لبعض المدارس، في إطار مبادرة "كلنا واحد"، للتعرف على دور رجال الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وأوضح بيان، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار اضطلاع كافة قطاعات الوزارة بتفعيل مبادرة "كلنا واحد" على جميع المستويات الاجتماعية والخدمية والإنسانية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، فضلًا عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية في عقيدة النشء باعتباره مستقبل الوطن.

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