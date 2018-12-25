اتحاد اليد يؤكد جاهزية المنتحب الوطني للمشاركة في كأس العالم

أكد هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، أن المنتخب الوطني يؤدي فترة إعداد جيدة، قبل المشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 10 وحتى 27 يناير المقبل بألمانيا والدنمارك.



وأضاف نصر أن المنتخب أمامه فرصة جيدة لعبور الدور الأول رغم صعوبة المنافسة، وأن نظام البطولة الجديد بتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة بدلا من 4 زاد من صعوبة المهمة.



وتوقع رئيس الاتحاد، تأهل كل من السويد والمجر في المركزين الأول والثاني، ويتبقى المنافسة على المركز الثالث بين منتخبات مصر والأرجنتين وقطر، فيما سيأتي المنتخب الأنجولي في المركز السادس والأخير.



ومن المقرر أن يسافر المنتخب إلى لاتفيا غدا الأربعاء، للدخول في معسكر مغلق يتخلله ثلاث مباريات ودية أمام كل من أوكرانيا يوم 27 ديسمبر وبلجيكا يوم 28 ولاتفيا يوم 29، في آخر محطات الاستعداد للمشاركة في المونديال.

