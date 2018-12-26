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ديني

حكم الزواج بغير المسلمة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد الزواج بفتاة مسلمة فيجوز له ذلك بشرط أن تكون كتابية. 

وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته عن سؤال «حكم الزواج بغير المسلمة؟»، أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة فلو كانت كتابية أى يهودية أو مسيحية فيجوز الزواج بها ولو كانت غير كتابية فإنه لا يجوز الزواج بها.

وأشار الى أنه يجوز للمسلم أن ينكح المحصنة من اليهود والنصارى، لكن تركها أولى وأفضل والاكتفاء بالمسلمات؛ لأن زواجها قد يجر الزوج إلى دينها، وقد يجر أولادها إلى النصرانية واليهودية ؛ وذلك لقوله تعالى {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} فالمُحصنات من أهل الكتاب هن الحرائر العفائف، ولكن كره ذلك جمع من الصحابة أصحاب النبي ﷺ وخافوا من ذلك. 

وبين أما غير أهل الكتاب فلا، كالملاحدة من الشيوعيين أو الوثنيين كـالمجوس وأشباههم وشبههم من سائر الكفرة هؤلاء لا يجوز زواج نسائهم، إنما هذا خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى ، أما بقية الكفار فلا يجوز للمسلم أن ينكح منهن أحداً.

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