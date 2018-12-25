موسكو تشك في وفاء واشنطن بسحب قواتها من سوريا وتتوقع المماطلة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن بلاده تشك في وفاء الولايات المتحدة بسحب قواتها من سوريا وتتوقع من واشنطن المماطلة في الانسحاب.



وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "لدينا شكوك كبيرة حول تنفيذ الولايات المتحدة لقرارها بالانسحاب من سوريا".



وأضاف: "وفقا لخبرتي الشخصية أعتقد أن واشنطن قد تصيغ نوايا جادة وبعيدة المدى ثم بعد ذلك تعمل على عرقلتها"، مشيرا إلى أنه على قناعة بأن قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتأخر تنفيذه على أقل تقدير نظرا لمجموعة من الظروف.



وتابع قائلا: "يتعين علينا تقييم سلوك الولايات المتحدة بالأفعال وليس بالأقوال ومن خلال إجراءات ملموسة، أي أننا بحاجة إلى رؤية كيفية تنفيذ ذلك".