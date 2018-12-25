الكريسماس يضع الزمالك والاتحاد السكندري في ورطة

تواجه لجنة السمابقات في اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين أزمة في تأجيل مباراة الزمالك والإتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم 5 يناير المقبل ضمن منافسات الدور الثاني بالدوري الممتاز.



وطرح عامر حسين مقترحا بمقتضاه يتم تأجيل لقاء الفارس الأبيض مع زعيم الثغر 48 ساعة ليقام يوم 7 يناير القادم بدلا من 5 من الشهر ذاته.



وتأتي صعوبة قبول فكرة لجنة المسابقات تأجيل المباراة 48 ساعة نظرا لانشغال الجهات الأمنية بتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد الجديد "الكريسماس".