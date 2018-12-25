الكريسماس يضع الزمالك والاتحاد السكندري في ورطة

تواجه لجنة السمابقات في اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين أزمة في تأجيل مباراة الزمالك والإتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم 5 يناير المقبل ضمن منافسات الدور الثاني بالدوري الممتاز.
وطرح عامر حسين مقترحا بمقتضاه يتم تأجيل لقاء الفارس الأبيض مع زعيم الثغر 48 ساعة ليقام يوم 7 يناير القادم بدلا من 5 من الشهر ذاته.
وتأتي صعوبة قبول فكرة لجنة المسابقات تأجيل المباراة 48 ساعة نظرا لانشغال الجهات الأمنية بتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد الجديد "الكريسماس".
وطرح عامر حسين مقترحا بمقتضاه يتم تأجيل لقاء الفارس الأبيض مع زعيم الثغر 48 ساعة ليقام يوم 7 يناير القادم بدلا من 5 من الشهر ذاته.
وتأتي صعوبة قبول فكرة لجنة المسابقات تأجيل المباراة 48 ساعة نظرا لانشغال الجهات الأمنية بتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد الجديد "الكريسماس".