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رياضة

الكريسماس يضع الزمالك والاتحاد السكندري في ورطة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:56 م
مباراة الزمالك والإتحاد
مباراة الزمالك والإتحاد السكندرى
يسرى غازى
تواجه لجنة السمابقات في اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين أزمة في تأجيل مباراة الزمالك والإتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم 5 يناير المقبل ضمن منافسات الدور الثاني بالدوري الممتاز.

وطرح عامر حسين مقترحا بمقتضاه يتم تأجيل لقاء الفارس الأبيض مع زعيم الثغر 48 ساعة ليقام يوم 7 يناير القادم بدلا من 5 من الشهر ذاته.

وتأتي صعوبة قبول فكرة لجنة المسابقات تأجيل المباراة 48 ساعة نظرا لانشغال الجهات الأمنية بتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد الجديد "الكريسماس".

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