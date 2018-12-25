مواطن بالبحيرة: الكلاب الضالة تحاصرنا وتعرض حياة أبنائنا للخطر

بعث المواطن "رامى المهندس" أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة في قرى وعزب قابيل والمهندس وبلبع والمهاجرين ونخنوخ ورجب وزاوية غزال التابعين لمحافظة البحيرة.



وأضاف أن العزب تعانى من الكلاب الضالة التي تشكل خطرا على الأطفال والطلاب الذين يقطعون مسافات مشي طويلة لأن الطرق الرئيسية في الأرياف توجد بين الحقول الزراعية.



وتابع قائلا: "يجب على كل فرد مربي كلب أمام منزله يتغرم علشان الطرق لعامة الناس"، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للمحليات ولكن بلا رد.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .

