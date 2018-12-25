القومي للبحوث يحصل على اعتماد الأيزو في مجال التدريب

قال الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز حصل على الاعتماد لمواصفة الأيزو 2010:29990 ، والتى تعمل على وضع مركز التدريب وتنمية القدرات على المستوى الدولى كجهة تدريب ذات مرجعية وقادر على تحقيق ميزة تنافسية بالأسواق وإمكانية دخول الأسواق العالمية فى مجالات التعليم والتدريب المختلفة.



وأشار رئيس المركز - فى تصريح له اليوم الثلاثاء - إلى أن ذلك يأتى استمرارا للجهود المبذولة لرفع مستوى أداء المركز القومى للبحوث وتحقيق الكفاءة من خلال التحسين والتطوير المستمر ومواكبة العلوم الحديثة.



من جانبها، أوضحت الدكتورة فجر عبدالجواد، مدير مكتب ضمان الاعتماد والجودة بالمركز، أن الإدارة العليا بالمركز اهتمت بالإعداد والتقدم للتأهل للحصول على شهادة الأيزو 2015:9001 لجميع أعمال المركز البحثية والفنية والإدارية وذلك بعد الحصول على شهادة الأيزو 2008:9001 منذ عام 2016 وتم تجديدها في عام 2017.



وأضافت أنه استكمالا لمسيرة التطوير فقد تقدم مركز التدريب وتنمية القدرات بالمركز القومي للبحوث للحصول على مواصفة الأيزو (2010:29990) والتى ستعمل على اعتبار المركز جهة تدريب ذات مرجعية دولية لدخول الأسواق العالمية في مجالات التعليم والتدريب المختلفة بما يليق بمكانة المركز القومي للبحوث، أكبر المراكز البحثية في مصر، كما يضم نخبة من العلماء والباحثين المتميزين فى كافة المجالات.