حكم أخذ الزوجة من مال الزوج بدون علمه

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وعلى متطلبات منزلهم مهما كان وضعه المالى ومهما كانت الزوجة غنية أو فقيرة.





وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز أن آخذ من مال زوجى بدون علمه؟»، أنه لا يجوز شرعًا أن تأخذ الزوجة شيئًا من أموال زوجها دون علمه ما لم يكن شحيحا لا ينفق عليها أو على أولادها بما يكفيهم مؤن الحياة، فإن كان كذلك جاز للزوجة أن تأخذ من ماله بدون إذنه، لما روي أن زوجة أبا سفيان شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدكِ ِبالمَعْرُوفِ).



