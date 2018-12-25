ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالى مسطرد يستغيثون: تعبنا من روائح القمامة.. صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:08 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى طريق مسطرد بترعة الإسماعيلية شرق شبرا الخيمة، فى رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من انتشار أكوام القمامة بالمنطقة.

وقال الأهالي فى رسالتهم: "الطريق كله قمامة، ده غير الريحة البشعة، والحشرات والكلاب التي تنتشر حولها".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: وزير الرياضة لن يكون مديرا لتنظيم بطولة أمم أفريقيا

كامل الوزير يكشف موعد افتتاح أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد.. فيديو

خيانة العيش والملح.. قتلوا أصدقاءهم بتسميم العصير لخلافات السكن في البحيرة

قرارات رئاسية صدامية والأزهر يرد ببشارة نصر أكتوبر.. مواقف بين السادات والإمام عبد الحليم محمود

هدايا الرئيس الأمريكي فى عيد الميلاد.. بينها هدية غامضة.. شاهد

اتحاد الكرة يكشف الحد الأدنى للحضور الجماهيرى فى مباريات الأمم الأفريقية

شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار بركان كراكاتوا سبب تسونامي إندونيسيا

مجزرة بالسكين.. مسلح يقتل ويصيب 26 شخصا في الصين.. فيديو

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

بشرى تستفز محمد رمضان.. من سينتصر في حرب القطة والأسد؟

رقية السادات: ممثل شهير كان سجانا لأبي في المعتقل .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

فيديو

شقيق السادات يكشف سبب إصرار بطل الحرب والسلام على الالتحاق بالجيش.. فيديو
كامل الوزير يكشف موعد افتتاح أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد.. فيديو
الوزير: أنفاق قناة السويس تحقق جدوى اقتصادية وتربط حدودنا الغربية بالشرقية
رضوى الشربيني: شيرين عبد الوهاب سبب طلاقي.. فيديو
كامل الوزير يكشف الفارق بين أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد العابرة لسيناء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟