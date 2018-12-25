أهالى مسطرد يستغيثون: تعبنا من روائح القمامة.. صور

استغاث أهالى طريق مسطرد بترعة الإسماعيلية شرق شبرا الخيمة، فى رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من انتشار أكوام القمامة بالمنطقة.



وقال الأهالي فى رسالتهم: "الطريق كله قمامة، ده غير الريحة البشعة، والحشرات والكلاب التي تنتشر حولها".



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

