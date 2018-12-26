هل يجوز توريث غير الورثة الأصليين .. الإفتاء تجيب

ورد سؤال للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه «هناك امرأة لا تريد أن تورث وارثيها الأصلين وتورث ورثة غير أصليين، فهل يجوز ذلك؟»،





وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته عن سؤال «إنه لا يوجد شيء يسمى توريث غير الورثة، فالميراث هذا شرع أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء وأخذ به المشرع المصري فليس بمزاجها أنها تورث أو لا تورث، فإن أعطت جزءًا من مالها وهى على قيد الحياة لمن تريد فهذه تسمى هبة ولا يُعد ميراثا ويجوز لها أن تفعل ذلك لأنها طالما بكامل قواها العقلية تتصرف فى مالها كيف تشاء فلا حجر عليها فى تصرفاتها.



