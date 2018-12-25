ندب القضاة يثير جدلا قانونيا بين الهيئات القضائية.. مجلس الدولة: الوزراء سلطة تنفيذية لا علاقة لهم بالندب.. ومطلوب تفسير أكبر للجهة القائمة على شئون العدالة

رغم إلغائه كليا وجزئيا بنصوص دستورية:

ندب القضاة يثير جدلا قانونيا بين الهيئات القضائية

مجلس الدولة: "الوزراء" سلطة تنفيذية لاعلاقة لها بالندب

مطلوب تفسير أكبر للجهة القائمة على شئون العدالة

عاد الجدل مرة أخرى حول قانون الندب الذى أعدته وزارة العدل وراجعه قسم التشريع بمجلس الدولة ، وهو القانون الذى يحظر ندب القضاة الى اى جهة اخرى الا بموافقة مجلس الوزراء ، وفى اطار محدد وبشروط تضعها السلطة التنفيذية ، بهدف تفرغ القضاة لأعمالهم وتحقيق سرعة اكبر لإنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة .الجدل دائر وبشكل أكبر داخل الغرف المغلقة بوزارة العدل ، وخلال اجتماعات لجنة الإصلاح التشريعى بالوزارة، بشأن تعديل بعض القوانين خاصة قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بمجلس الدولة.ورغم أن المادتين" 186و239" من الدستور تنصان على إلغاء الندب الكلى والجزئى للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، حرصًا على تحقيق العدالة الناجزة، إلا أن مصادر أشارت إلى إصدار هيئة قضائية فتوى تشريعية انتهت الى ان قانون الندب لا ينطبق على مستشار باعتباره هيئة قضائية مستقلة ، بجانب 12 ملاحظة أخرى على القانون، ورغم أن معظمها شكلى، إلا أن أهمها أن الفقرة الثانية من المادة (2) عرَّفت إدارة شئون العدالة- التي يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للقيام بها- بعبارات فضفاضة ينقصها التحديد الواجب لاستجلاء المعنى المقصود منها على نحو منضبط ، من شأنه أن يفتح بابًا واسعًا عند التطبيق لإدراج أعمال في نطاق إدارة شئون العدالة يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لها، الأمر الذي لا يتفق والغاية التي قصد إليها المُشرع في الدستور.ورغم ان المادة مقصود بها ان الندب لا يجوز إلا داخل وزارة العدل، الا ان ملاحظات مجلس الدولة علي القانون تتلخص في أن الوزارة سلطة تنفيذية، وليست قضائية ، كما ان مجلس الوزراء سلطة تنفيذية لا يجوز لها إصدار قرار بالندب.. وهذا كان ضمن ملاحظات قسم التشريع بالمجلس علي القانون.هذه الملاحظات قد تشهد جدلا قانونيا وقضائيا خلال الفترة القادمة، إلا أن كل المؤشرات تقود الى السير فى تطبيق قانون حظر ندب القضاة بهدف تحقيق العدالة الناجزة الي جانب توفير مبالغ تعادل ملياري جنيه شهريا، قيمة رواتب ومكافآت للقضاة المنتدبين في الوزارات، رغم أن آخرين يرون أن مسألة الندب لا تكلف خزينة الدولة تكلفة مالية عالية، وهي أفضل من أن نأتي بمستشار قانوني لأي جهة أو مكتب قضاة أو محاماة يكلف الدولة أرقاما مالية ضخمة.