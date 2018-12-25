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فن

ممدوح الشناوي يقصف جبهة رضوى الشربيني: الستات مش قدنا.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:14 م
صدى البلد
شروق إبراهيم - عدسة أحمد بيسو
أعرب الإعلامي ممدوح الشناوي، عن رأيه في البرامج التي تناقش القضايا الاجتماعية منها برنامج المذيعة رضوى الشربيني التي تهاجم الرجال بشدة.

وقال الشناوي: "الكلمة التي يقولها المذيع لجمهوره كالرصاصة تصيب الآلاف والملايين.. الكلمة ممكن تدمر أو تبني بيوت.. واللواتي يطالبن بالمساواة بين الرجل والمرأة عليهن المساواة مع الرجل في الأمور المادية أيضا كالمهر والشبكة وثمن الشقة إذا كانت الحياة مشاركة حقًا".

وأضاف نجم برنامج "مذيع العرب": "الرجل لا يستطيع تحمل طلق الولادة الذي تتحمله النساء.. والمرأة لا تستطيع تحمل الضغط المادي الذي يحمله الرجل على عاتقه، مصرحا: "الست مش قد الراجل في المساواة".

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