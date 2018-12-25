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حوادث

تأييد الأحكام الصادرة غيابيا على 3 متهمين في أحداث شارع السودان

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:52 م
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
أيدت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الأحكام الصادرة غيابيا، فى إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بينهم حدث في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث شارع السودان".

والمتهمون هم محمد.ا.ع 16 سنة الصادر ضده حكمًا "غيابيا" بالحبس 10 سنوات وأحمد.ع.ك، وحذيفة.م.ت، الصادر ضدهم حكما غيابيا بالسجن المؤبد

كانت المحكمة قد عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة بأحداث شارع السودان.

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