ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

عضو برلماني عن ذوي الإعاقة: السيسي أنقذنا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:02 ص
النائب عمر مصيلحى
النائب عمر مصيلحى
أسامة علي
قال النائب عمر مصيلحي، عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، إن الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لذوى الاحتياجات الخاصة، يعد طفرة تاريخية ويحملنا مسؤولية كبيرة تجاه الدولة، مضيفا: "فضلنا سنين كتير مغلوبين على أمرنا لحد ما الرئيس الانسانى العطوف انقذنا ما فيش أى رئيس دولة تعامل مع ذوي الاعاقة مثلما تعامل معنا الرئيس السيسى".

وأشاد "مصيلحى"  خلال تصريحات لـ"صدى البلد" بقرار وزارة التضامن الاجتماعى بشأن كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة بطريقة "برايل" لمساعدة المكفوفين وتسجيل فيديو بلغة الإشارة لمساعدة ذوى الاعاقة السمعية، موضحا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تأكيد الرئيس السيسى على توفير كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه مصيلحى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا:" حصلنا على حقوق فى عهده لم نكن نتوقعها".

كانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن طباعة اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة والتي تم إصدارها رسميا صباح أمس، الاثنين، بطريقة برايل وإصدارها غدا، الأربعاء، لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في معرفة بنود اللائحة، إضافة إلى تسجيل فيديو للائحة بلغة الإشارة لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية في معرفة اللائحة وفهم بنودها.

وقالت "والي" إن اللائحة ستكون متاحة بطريقة برايل وفيديو الإشارة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ترشيحاتنا

الإيكونوميست: 2019 عام عودة الصراع بين البشر على الصعود للقمر

عزمي مجاهد: نبوءة أنور السادات تحققت في عهد السيسي.. فيديو

الإبراشي ينفعل على ضيفته بسبب لقب دكتورة.. ونقيب العلاج الطبيعي: أنا جالي الضغط

من السعودية إلى اليونان.. حكاية أول مهندس مصري مع توسعة الحرمين الشريفين

قصة إعدام ملك رومانيا بعد هروبه وزوجته بطائرة هليكوبتر

التعليم: حذف سؤال القصة من امتحاني اللغة العربية والإنجليزية لأولى ثانوي

قبل الكريسماس.. كريستيانو رونالدو وجورجينا في المستشفى

7 قرارات حاسمة في اجتماع اتحاد الكرة اليوم.. تعرف عليها

تأجيل مباراة الزمالك والإسماعيلي.. وتجدد أزمة المقاولون والدراويش

رئيس جزيرة مطروح يكشف حقيقة مفاوضات أندية الممتاز مع شبيه محمد صلاح

كامل الوزير: إصلاح أي عيب بطريق الإسماعيلية - بورسعيد على الفور.. فيديو

شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

فيديو

جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو
أستاذ علوم سياسية: السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي .. فيديو
شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو
تحذير شديد اللهجة من السادات لإسرائيل قبل توليه حكم مصر.. فيديو
أمنية الزعيم أنور السادات لكل مواطن مصري.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟