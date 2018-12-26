عضو برلماني عن ذوي الإعاقة: السيسي أنقذنا

قال النائب عمر مصيلحي، عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، إن الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لذوى الاحتياجات الخاصة، يعد طفرة تاريخية ويحملنا مسؤولية كبيرة تجاه الدولة، مضيفا: "فضلنا سنين كتير مغلوبين على أمرنا لحد ما الرئيس الانسانى العطوف انقذنا ما فيش أى رئيس دولة تعامل مع ذوي الاعاقة مثلما تعامل معنا الرئيس السيسى".





وأشاد "مصيلحى" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" بقرار وزارة التضامن الاجتماعى بشأن كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة بطريقة "برايل" لمساعدة المكفوفين وتسجيل فيديو بلغة الإشارة لمساعدة ذوى الاعاقة السمعية، موضحا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تأكيد الرئيس السيسى على توفير كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة.





ووجه مصيلحى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا:" حصلنا على حقوق فى عهده لم نكن نتوقعها".





كانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن طباعة اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة والتي تم إصدارها رسميا صباح أمس، الاثنين، بطريقة برايل وإصدارها غدا، الأربعاء، لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في معرفة بنود اللائحة، إضافة إلى تسجيل فيديو للائحة بلغة الإشارة لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية في معرفة اللائحة وفهم بنودها.



