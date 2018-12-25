تراكم تلال القمامة وتكسير الشوارع يغزو كوبرى ناهيا.. صور

تصدر مشهد تكسير الشوارع، تراكم القمامة أسفل كوبري ناهيا بمنطقة بولاق، إضافة لانقطاع المياه المتكرر فضلا عن رائحتها الكريهة، ولونها الداكن والذي بات مصدرا لإزعاج الأهالي منذ سنوات دون استجابة ملموسة من رئاسة الحي.



والتقطت عدسة "صدى البلد"، الحالة الراهنة للوضع المزري لحالة تكسير الشوارع ببولاق، إضافة لشكاوى قطع المياه المتكرر.



وسيطرت حالة من الضجر على الأهالي بسبب الأزمة الحالية برمتها خاصة مع تجاهل رئاسة الحي، وتعمدهم إبقاء الوضع الحالي وترك مخلفات تكسير الشوارع كما هو دون إزالتها، واستمرار وتيرة قطع المياه المتوالي دون حل الأزمة.



وأكد الحاج محمد أحد قاطني المنطقة، أن الأهالي يتضررون من ترك مخلفات تكسير الشوارع دون إزالتها رغم رصفه من رئاسة الحى منذ سنوات إلا أن الإهمال عاد يضرب من جديد أسفل كوبرى ناهيا.







