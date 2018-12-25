ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

تراكم تلال القمامة وتكسير الشوارع يغزو كوبرى ناهيا.. صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:51 م
صدى البلد
شيرين عادل - صلاح مهدى
تصدر مشهد تكسير الشوارع، تراكم القمامة أسفل كوبري ناهيا بمنطقة بولاق، إضافة لانقطاع المياه المتكرر فضلا عن رائحتها الكريهة، ولونها الداكن والذي بات مصدرا لإزعاج الأهالي منذ سنوات دون استجابة ملموسة من رئاسة الحي.

والتقطت عدسة "صدى البلد"، الحالة الراهنة للوضع المزري لحالة تكسير الشوارع ببولاق، إضافة لشكاوى قطع المياه المتكرر. 

وسيطرت حالة من  الضجر على الأهالي بسبب الأزمة الحالية برمتها خاصة مع تجاهل رئاسة الحي، وتعمدهم إبقاء الوضع الحالي وترك مخلفات تكسير الشوارع كما هو دون إزالتها، واستمرار وتيرة قطع المياه المتوالي دون حل الأزمة.

وأكد الحاج محمد أحد قاطني المنطقة، أن الأهالي يتضررون من ترك مخلفات تكسير الشوارع دون إزالتها رغم رصفه من رئاسة الحى منذ سنوات إلا أن الإهمال عاد يضرب من جديد أسفل كوبرى ناهيا.



ترشيحاتنا

صورة أحلام بدون مكياج الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

محمد إمام لـ مريم أوزرلي : شكرا على كلامك الجميل وبتمنى نشتغل مع بعض

وزير الخارجية التركي: سنعبر إلى شرق الفرات في أسرع وقت ممكن

لو رخصة عربيتك اتسرقت.. كيف تستخرج بدل فاقد فى 5 خطوات

مكافحة المخدرات: ضبط 35 كيلو حشيش وهيروين وبانجو بحوزة 7 أشخاص.. فيديو

روسيا تفضح كذب أردوغان

عامل يستعين بأصدقائه لتأديب مدير مدرسة بالقليوبية

وزارة الدفاع التركية تسب نتنياهو بهذه الطريقة

إنذار بحري: ارتفاع الأمواج على المتوسط واضطراب ملاحي من الغد

بث مباشر.. نتيجة انتخابات مجلس النواب التكميلية

بث مباشر.. قداس عيد الميلاد بكنيسة القديس نيقولاس

أحمد السيد يدعم حراس مرمى الاتحاد السكندرى بتصعيد وجه جديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات بسيطة.. جددى ديكورات منزلك فى ليلة رأس السنة ..صور

أشرف صبحي يستهل زيارته لمحافظة الفيوم بتفقد مركز شباب قصر رشوان وطامية.. صور

صورة أحلام بدون مكياج الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

في عيد ميلادها الـ 33.. شاهد إطلالات مميزة لـ هنا شيحة

أجمل إطلالات مريم أوزرلي بعد حلقة إسعاد يونس

فيديو

الحلبي: سواحل البحر الأحمر بيئة خصبة للتهديدات الأمنية.. فيديو
خبير: المشروع القومي للصوب يؤمن غذاء المصريين عند تقلبات المناخ..فيديو
مطران الكنيسة الأسقفية يكشف سبب الخلاف مع الطائفة الإنجيلية.. فيديو
برلماني: لدينا فائض من الكهرباء نصدره للقارة الأفريقية.. فيديو
ضبط 125 طن مواد غذائية مجهولة المصدر خلال 24 ساعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟